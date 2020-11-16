Honda показала ещё один электрический кроссовер

Придёт Siming M-NV Sport EV на смену X-NV или будет продаваться параллельно с ним, пока неясно. Китайские СМИ сообщают, что на кроссовере установлен тот же 120-киловаттный электромотор (163 лошадиные силы), но параметры батареи и запас хода неизвестен. Зато известен производитель аккумуляторов — это основанная в 2010 году Jiangsu GSO New Energy Technology Co.