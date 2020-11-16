Honda показала ещё один электрический кроссовер

Придёт Siming M-NV Sport EV на смену X-NV или будет продаваться параллельно с ним, пока неясно. Китайские СМИ сообщают, что на кроссовере установлен тот же 120-киловаттный электромотор (163 лошадиные силы), но параметры батареи и запас хода неизвестен. Зато известен производитель аккумуляторов — это основанная в 2010 году Jiangsu GSO New Energy Technology Co.
Как и X-NV, новый M-NV Sport EV, скорее всего, построен на базе другого хондовского вседорожника — XR-V, местной версии европейского субкомпакта HR-V.
Судя по фотографиям, M-NV Sport EV получит полностью светодиодную оптику. Среди опций заявлены панорамная крыша, поперечины для крепления багажника на крыше и два варианта колес на выбор. Остальные подробности обещают раскрыть на мотор-шоу в Гуанчжоу, которое пройдет в конце этого месяца.
«Младший» Siming X-NV — это мотор на 120 киловатт и батарея емкостью 53,4 киловатт-часа. Паспортный запас хода кроссовера по устаревшему циклу NEDC — 401 километр. За базовый вариант электрокара просят 169 800 юаней, что составляет около двух миллионов рублей по текущему курсу.