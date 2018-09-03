Видео: эволюция Honda NSX за пять минут

На YouTube-канале Cars Evolution опубликован ролик, в котором показана эволюция спорткара Honda NSX c 1990-й по текущий год. За это время модель пережила всего одну смену поколений, выпускалась в кузовах купе и тарга, а также омологированной в соответствии с требованиями серии Super GT модификации NSX-R GT.