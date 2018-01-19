Эволюцию машин Lamborghini показали за семь минут

Эволюцию автомобилей Lamborghini показали при помощи анимированного ролика, продолжительностью чуть менее семи минут. Видео размещено на канале Cars Evolution на YouTube.

Первая модель, представленная в ролике – это купе 350 GT 1963 года. Заканчивается видео внедорожником Urus, который представили в начале декабря. Эта модель считается быстрейшим представителем класса.

Видео пользователя Cars Evolution с youtube.com

Ранее на YouTube-канале Cars Evolution появился ролик, в котором показана эволюция автомобилей семейства BMW M5. Это видео начинается с седана в кузове E28 1985 года.

Аналогичные видео выходят и на канале Donut Media. Они делали ролики, посвященные, например, Volkswagen Golf, Toyota Supra и Ford Mustang.

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