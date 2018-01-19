Автомобили марки от 350 GT 1963 года до «Уруса» собрали в одном видео

Пульс

Эволюцию машин Lamborghini показали за семь минут

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19 января 2018

Эволюцию автомобилей Lamborghini показали при помощи анимированного ролика, продолжительностью чуть менее семи минут. Видео размещено на канале Cars Evolution на YouTube.

Первая модель, представленная в ролике – это купе 350 GT 1963 года. Заканчивается видео внедорожником Urus, который представили в начале декабря. Эта модель считается быстрейшим представителем класса.

Видео пользователя Cars Evolution с youtube.com

Ранее на YouTube-канале Cars Evolution появился ролик, в котором показана эволюция автомобилей семейства BMW M5. Это видео начинается с седана в кузове E28 1985 года.

Аналогичные видео выходят и на канале Donut Media. Они делали ролики, посвященные, например, Volkswagen Golf, Toyota Supra и Ford Mustang.

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Бык-обогатитель

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Теги:
Lamborghini
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