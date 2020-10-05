Минивэн Honda Odyssey обновился и стал технологичнее

Снаружи обновлённый Honda Odyssey выглядит абсолютно новой моделью, ведь поменялась и оптика, и радиаторная решётка, и бампера, и пятая дверь. Дизайнеры Honda добавили минивэну многосекционные диодные фары, а фонари теперь соединены хромированной планкой. Сбоку рестайлинговый однообъёмник выдают другие диски.
Фото: Обновлённая Honda Odyssey
Концептуально салон остался прежним, хотя верхняя часть передней панели и архитектура воздуховодов изменилась, появился новый, менее пухлый, мультируль, а тачскрин мультимедиасистемы Gathers не интегрирован в панель, а «парит» над консолью. Старая приборная панель с центральным расположением спидометра уступила место «приборке» от Accord. Вдобавок, Honda обещает более богатые материалы отделки.
Как и прежде, Honda Odyssey может быть семи- или восьмиместной, для пассажиров второго ряда доступны «капитанские» кресла с оттоманкой и электрорегулировками. Отныне бесконтактно попасть в салон снаружи можно не только взмахом ноги под багажником, но и жестом руки около боковой двери — для этого нужно задержать руку около датчика по центру, а затем сделать резкое движение по направлению сдвига.
Интерьер обновленной Honda Odyssey
Ещё одна особенность рестайлингового Odyssey — расширенный набор систем безопасности Honda Sensing. Теперь в стандартное оснащение входят система предотвращения столкновений, система контроля полосы и адаптивный круиз-контроль.
Honda пока не раскрывает технические характеристики обновлённого Odyssey и цены на новинку. Можно предположить, что силовая установка минивэна не изменилась, а продажи модели в Японии и Азиатско-тихоокеанском регионе начнутся до конца года.