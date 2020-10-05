Минивэн Honda Odyssey обновился и стал технологичнее

Как и прежде, Honda Odyssey может быть семи- или восьмиместной, для пассажиров второго ряда доступны «капитанские» кресла с оттоманкой и электрорегулировками. Отныне бесконтактно попасть в салон снаружи можно не только взмахом ноги под багажником, но и жестом руки около боковой двери — для этого нужно задержать руку около датчика по центру, а затем сделать резкое движение по направлению сдвига.