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Минивэн Honda Odyssey обновился и стал технологичнее

Трёхрядный однообъёмник Honda пережил рестайлинг в Японии

© Обновлённая Honda Odyssey
Сергей Ильин
Компания Honda поделилась фотографиями интерьера и экстерьера обновлённого Odyssey. Японский минивэн кардинально поменялся внешне, обзавёлся функцией бесконтактного открывания сдвижных боковых дверей, получил новый руль, мультимедиасистему, переднюю и приборную панели. Изменений по силовой установке не заявлено.

Снаружи обновлённый Honda Odyssey выглядит абсолютно новой моделью, ведь поменялась и оптика, и радиаторная решётка, и бампера, и пятая дверь. Дизайнеры Honda добавили минивэну многосекционные диодные фары, а фонари теперь соединены хромированной планкой. Сбоку рестайлинговый однообъёмник выдают другие диски.

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Фото: Обновлённая Honda Odyssey

Концептуально салон остался прежним, хотя верхняя часть передней панели и архитектура воздуховодов изменилась, появился новый, менее пухлый, мультируль, а тачскрин мультимедиасистемы Gathers не интегрирован в панель, а «парит» над консолью. Старая приборная панель с центральным расположением спидометра уступила место «приборке» от Accord. Вдобавок, Honda обещает более богатые материалы отделки.

Интерьер обновлённой Honda Odyssey
Интерьер актуальной Honda Odyssey

Как и прежде, Honda Odyssey может быть семи- или восьмиместной, для пассажиров второго ряда доступны «капитанские» кресла с оттоманкой и электрорегулировками. Отныне бесконтактно попасть в салон снаружи можно не только взмахом ноги под багажником, но и жестом руки около боковой двери — для этого нужно задержать руку около датчика по центру, а затем сделать резкое движение по направлению сдвига.

Интерьер обновленной Honda Odyssey

Ещё одна особенность рестайлингового Odyssey — расширенный набор систем безопасности Honda Sensing. Теперь в стандартное оснащение входят система предотвращения столкновений, система контроля полосы и адаптивный круиз-контроль.

Honda пока не раскрывает технические характеристики обновлённого Odyssey и цены на новинку. Можно предположить, что силовая установка минивэна не изменилась, а продажи модели в Японии и Азиатско-тихоокеанском регионе начнутся до конца года.

Источник: Autoindustriya.com