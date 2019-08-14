Honda выпустила спецверсию к 25-летию минивэна Odyssey

Обычные минивэны 2020 модельного года тоже преобразились: теперь все Odyssey комплектуются более экономичной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией собственной разработки. Раньше «десятиступка» была прерогативой двух топовых комплектаций однообъёмника — Touring и Elite, а базовые версии оснащались 9-ступенчатым «автоматом». Кроме того, обновлённые Odyssey отличаются от предшественников палитрой цветов кузова и списком опций.