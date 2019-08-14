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12:59

Honda выпустила спецверсию к 25-летию минивэна Odyssey

Юбилейная Odyssey отличается аксессуарами и безальтернативным 10-ступенчатым «автоматом»

© Honda
Компания Honda отметила 25-ю годовщину со дня дебюта модели Odyssey, предложив американским клиентам пакет 25th Anniversary. Дополнительное оснащение доступно на минивэнах 2020 модельного года, которые поступили в продажу 14 августа.

Разница с обычным минивэном в штрихах: юбилейная Honda украшена хромированными накладками и россыпью специальных шильдиков. Из функциональных изменений — памятный ключ, подсветка порогов и колёсные диски оригинального дизайна.

Доплата за «двадцатипятилетие» весома: пакет обойдётся в 3999 долларов, что составит около десяти процентов от цены минивэна. Сэкономить 2196 долларов можно, отказавшись от хромированных 19-дюймовых дисков.

Обычные минивэны 2020 модельного года тоже преобразились: теперь все Odyssey комплектуются более экономичной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией собственной разработки. Раньше «десятиступка» была прерогативой двух топовых комплектаций однообъёмника — Touring и Elite, а базовые версии оснащались 9-ступенчатым «автоматом». Кроме того, обновлённые Odyssey отличаются от предшественников палитрой цветов кузова и списком опций.