Honda отказалась от дальнейшей разработки двух электрокаров новой волны

Планировалось, что производство электромобилей новой волны, призванных стать технологическим прорывом марки, развернется в США. Кроссовер 0 Series должен был поступить на мировой рынок в конце 2026 года, а вслед за ним в 2027 году — элегантный седан. Однако проект остановлен.

В официальном заявлении Honda говорится, что это решение было принято в рамках пересмотра стратегии электрификации автомобилей компании из-за различных факторов, включая недавние изменения в деловой среде.

Ключевой причиной краха проекта 0 Series, по мнению экспертов, стала утрата экономической целесообразности производства электромобилей в США. Администрация президента Трампа отменила все государственные гранты и финансирование «экологичных» инициатив, а также упразднила экологические стандарты, снизив стимулы для «зеленого» перехода.

Спрос на электромобили остается крайне низким как в США, так и в Японии — двух ключевых для Honda рынках. Компания пришла к выводу, что запуск серийного производства привел бы к еще большим убыткам в долгосрочной перспективе. Усугубляет ситуацию и падающая доля рынка в Китае.

