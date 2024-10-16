Новый Honda Passport: первая фотография без камуфляжа

Дебют кроссовера следующего поколения может состояться на Лос-Анджелесском автосалоне в ноябре

Новый Honda Passport впервые показался без маскировки. Кроссовер следующего поколения должен дебютировать в этой осенью, но его внешность уже раскрыта. Модель во внедорожном исполнении TrailSport засняли на женском ралли Rebelle Rally в США, в ходе которого ему предстоит проехать более 2400 километров по американскому Юго-Западу. В Honda отметили, что серийный Passport будет почти таким же, не считая ливреи и шин Maxxis RAZR AT.