У Honda не хватает сотрудников на заводе, поэтому собирать машины будет офисный персонал

Многие рабочие американского подразделения Honda продолжают сдавать положительные тесты на COVID-19. В связи с кадровыми проблемами японский концерн попросил своих офисных сотрудников временно присоединиться к коллегам в заводских цехах и помочь в сборке автомобилей. На конвейерное производство отправят менеджеров и бухгалтеров компании.

Однако не всем сотрудникам концерна такая ситуация пришлась по душе. По их словам, несмотря на то, что в официальном письме указано, что данная инициатива является добровольной, многие офисные работники отмечают, что их буквально принуждают собирать автомобили. При этом никакого специального обучения офисный персонал не проходит. К тому же, сотрудникам, которые в большинстве своем работали удаленно, теперь приходится помогать на производственных линиях, где до них заболели рабочие. По их мнению, компания подвергает их неоправданному риску.

По словам руководства японского концерна, никакой опасности в замене кадров нет. На предприятии проводятся ежедневные измерения температуры, а все сотрудники во время работы используют средства индивидуальной защиты. На американском предприятии выпускают Honda Accord и CR-V, а также Acura TLX, RDX, ILX, MDX и суперкар NSX.