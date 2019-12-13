Пикап Honda Ridgeline получил новую трансмиссию

Интерьер обновлённого Ridgeline лишился традиционного рычага автоматической трансмиссии — управление новым для модели девятидиапазонным автоматом осуществляется через кнопочный селектор. Уже в базовой комплектации пикапы получили информационно-развлекательную систему с восьмидюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto . Кроме того, Honda обещает открывающиеся на больший угол задние двери и возможность дистанционного запирания крышки багажника.
В список стандартного оснащения вошли электронные ассистенты Honda Sensing, включающие в себя функцию автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль и систему контроля полосы. Вдобавок для небогатых версий Ridgeline теперь можно заказать светодиодные фары ближнего света и водительское кресло с 8-позиционной регулировкой и возможностью настройки поясничного упора.
В остальном Ridgeline не изменился: пикап по-прежнему комплектуется безальтернативным 3,5-литровым 284-сильным (355 Нм крутящего момента) бензиновым V6, задняя подвеска независимая, самые простые версии отличаются передним приводом, для остальных предусмотрена полноприводная трансмиссия i-VTM4, умеющая перебрасывать момент не только между осями, но и задними колёсами. По сути, это акуровская SH-AWD, но с другими настройками. Прежней осталась и система контроля тяги Intelligent Traction Management (ITM) с четырьмя ездовыми профилями.
После рестайлинга Ridgeline сохранил вариативность открывания заднего борта — крышка может как откидываться вниз, так и распахиваться влево, облегчая погрузку — и возможность установки в кузове инвертора.
Стартовая цена Honda Ridgeline в США после ликвидации базовых версий увеличилась почти на 4000 долларов. Теперь самый доступный переднеприводный пикап обойдётся в 35 тысяч долларов (около 2,2 миллиона рублей по текущему курсу), а за топ-версию Black Edition придётся выложить 44,6 тысячи долларов (около 2,8 миллиона рублей).