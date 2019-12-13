Пикап Honda Ridgeline получил новую трансмиссию

В остальном Ridgeline не изменился: пикап по-прежнему комплектуется безальтернативным 3,5-литровым 284-сильным (355 Нм крутящего момента) бензиновым V6, задняя подвеска независимая, самые простые версии отличаются передним приводом, для остальных предусмотрена полноприводная трансмиссия i-VTM4, умеющая перебрасывать момент не только между осями, но и задними колёсами. По сути, это акуровская SH-AWD, но с другими настройками. Прежней осталась и система контроля тяги Intelligent Traction Management (ITM) с четырьмя ездовыми профилями.

После рестайлинга Ridgeline сохранил вариативность открывания заднего борта — крышка может как откидываться вниз, так и распахиваться влево, облегчая погрузку — и возможность установки в кузове инвертора.