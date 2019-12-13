Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:22

Пикап Honda Ridgeline получил новую трансмиссию

Honda выпустила обновлённую версию пикапа второго поколения

© Honda
Сергей Ильин
Компания Honda объявила о начале продаж на североамериканском рынке модернизированной версии пикапа Ridgeline. Грузовичок обзавёлся девятиступенчатым «автоматом», знакомым по вседорожникам Pilot и Passport, недосчитался базовых комплектаций, прибавил в оснащении и подорожал. Рестайлинговые пикапы появятся в американских салонах Honda с 16 декабря.

Интерьер обновлённого Ridgeline лишился традиционного рычага автоматической трансмиссии — управление новым для модели девятидиапазонным автоматом осуществляется через кнопочный селектор. Уже в базовой комплектации пикапы получили информационно-развлекательную систему с восьмидюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto . Кроме того, Honda обещает открывающиеся на больший угол задние двери и возможность дистанционного запирания крышки багажника.

>
Reload
1 / 6

В список стандартного оснащения вошли электронные ассистенты Honda Sensing, включающие в себя функцию автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль и систему контроля полосы. Вдобавок для небогатых версий Ridgeline теперь можно заказать светодиодные фары ближнего света и водительское кресло с 8-позиционной регулировкой и возможностью настройки поясничного упора.

>
Reload
1 / 7

В остальном Ridgeline не изменился: пикап по-прежнему комплектуется безальтернативным 3,5-литровым 284-сильным (355 Нм крутящего момента) бензиновым V6, задняя подвеска независимая, самые простые версии отличаются передним приводом, для остальных предусмотрена полноприводная трансмиссия i-VTM4, умеющая перебрасывать момент не только между осями, но и задними колёсами. По сути, это акуровская SH-AWD, но с другими настройками. Прежней осталась и система контроля тяги Intelligent Traction Management (ITM) с четырьмя ездовыми профилями.

После рестайлинга Ridgeline сохранил вариативность открывания заднего борта — крышка может как откидываться вниз, так и распахиваться влево, облегчая погрузку — и возможность установки в кузове инвертора.

Стартовая цена Honda Ridgeline в США после ликвидации базовых версий увеличилась почти на 4000 долларов. Теперь самый доступный переднеприводный пикап обойдётся в 35 тысяч долларов (около 2,2 миллиона рублей по текущему курсу), а за топ-версию Black Edition придётся выложить 44,6 тысячи долларов (около 2,8 миллиона рублей).