Honda возродила модель Passport

В основе Honda Passport лежит платформа Global Light Truck со стойками MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Компоненты шасси и несущего кузова унифицированы с Pilot и пикапом Ridgeline. По габаритам новый кроссовер немного превосходит Jeep Grand Cherokee, а его колесная база такая же, как у донорского «Пилота» — 2819 миллиметров. Известен и объем багажника: по американскому стандарту SAE J1100 — от 1167 до 2206 литров. Под полом есть отсек для хранения снаряжения и мелких вещей. Его объем — 70,8 литра.