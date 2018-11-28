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11:01

Honda возродила модель Passport

Кроссовер призван стать самым утилитарным в американской линейке марки

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера нового кроссовера Honda, вместе с которым в американскую линейку марки вернулось имя Passport. Модель займёт пустующую нишу между CR-V и Pilot. От последнего вседорожнику досталась силовая установка, полный привод и селектор режимов движения.

Новый Passport призван стать самым утилитарным кроссовером в модельном ряду Honda. Об этом свидетельствуют некрашеные секции бамперов, пластиковые расширители колёсных арок, поперечины на крыше для крепления грузов, короткий задний свес и увеличенный до 213,4 миллиметра дорожный просвет. Для сравнения, клиренс американских CR-V и Pilot насчитывает 208 и 185 миллиметров соответственно.

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Во внешности «Паспорта» безошибочно угадывается исходный Pilot. Хотя здесь другая решетка радиатора и бамперы. А вот сзади сходства существенно меньше.

Производителем новинка позиционируется как автомобиль для приключений с проходимостью внедорожника и хорошими буксировочными возможностями. Углы въезда и съезда кроссовера составляют 20,6 и 26,8 градуса, максимально допустимая масса прицепа — 2268 килограммов.

Конкурентами Passport «Хонда» видит Ford Edge, Nissan Murano, Jeep Grand Cherokee, Toyota 4 Runner и Chevrolet Blazer.

В основе Honda Passport лежит платформа Global Light Truck со стойками MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Компоненты шасси и несущего кузова унифицированы с Pilot и пикапом Ridgeline. По габаритам новый кроссовер немного превосходит Jeep Grand Cherokee, а его колесная база такая же, как у донорского «Пилота» — 2819 миллиметров. Известен и объем багажника: по американскому стандарту SAE J1100 — от 1167 до 2206 литров. Под полом есть отсек для хранения снаряжения и мелких вещей. Его объем — 70,8 литра.

Впрочем, общая с Pilot у «Паспорта» не только платформа, но и двигатель. Это 3,5-литровый V6 мощностью 284 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента. Коробка — девятидиапазонный автомат собственной разработки Honda. Опциональный полный привод i-VTM4 также позаимствован у «Пилота»: он способен передавать до 70 процентов момента на заднюю ось и полностью направлять его на одно из колес. В помощь ему предложена система контроля тяги Intelligent Traction Management (ITM) с четырьмя режимами работы.

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В список стандартного оснащения Honda Passport входят 20-дюймовые колеса с всесезонными покрышками, полностью светодиодная оптика, цифровая приборная панель, дистанционный запуск двигателя, кресло водителя с электрорегулировками в восьми направлениях, трехзонный климат-контроль, тканевая обивка сидений и мультимедийная система с пятидюймовым дисплеем. Кроме того, базовым для Passport стал набор Honda Sensing, в состав которого вошли активный круиз, системы удержания в полосе, мониторинга слепых зон и предотвращения фронтальных столкновений.

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За доплату кроссовера можно укомплектовать мультимедийным комплексом Display Audio, совместимым с Apple CarPlay и Android Auto, 590-ваттной аудиосистемой премиум класса, точкой доступа 4G LTE Wi-Fi, поддерживающей подключение до семи устройств, электроприводом двери багажника, подогревом первого и второго ряда сидений, вентиляцией кресел и беспроводной зарядкой для смартфонов.

Новый Passport разработан совместными усилиями двух исследовательских центров Honda в Калифорнии и Огайо. Сборку кроссовера наладят на заводе марки в Алабаме. Продажи модели на американском рынке начнутся в начале следующего года.

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