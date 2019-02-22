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19:22

На продажу выставили 10-летний родстер Honda S2000 почти без пробега

За стоимость «Хонды» можно купить новый «Камаро» с «восьмеркой»

© bringatrailer.com
На сайте Bring a Trailer выставили на продажу родстер Honda S2000 образца 2009 года, пробег которого составляет всего 146 километров. До окончания торгов осталась неделя, и на данный момент автомобиль оценивается в 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Для сравнения за 48,5 тысячи в США можно взять новый кабриолет Chevrolet Camaro с мотором 6.2 V8 или открытый Ford Mustang с пятилитровой «восьмеркой» за 46 тысяч долларов. При этом десять лет назад этот же родстер Honda S2000 продавался за 34,8 тысячи долларов.

В 2009-м, когда завершилось производство «Хонды» S2000, всего было собрано 84 экземпляра модели в черном цвете, и этот автомобиль стал одним из них. Родстер никогда не регистрировался на частное лицо, все это время находясь в собственности дилерских центров в штате Нью-Йорк. В настоящее время машина находится в Сан-Диего, Калифорния.

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Родстер оснащен 2,2-литровым двигателем мощностью 240 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач и дифференциалом повышенного трения на задней оси.

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Автомобиль оснащен ксеноновыми фарами, датчиком давления в шинах, аудиосистемой, круиз-контролем, кожаным салоном и 17-дюймовыми дисками.

Ранее за 48 тысяч долларов на этом же сайте продали 18-летнюю Honda S2000 с пробегом 1610 километров.

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