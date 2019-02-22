На продажу выставили 10-летний родстер Honda S2000 почти без пробега

В 2009-м, когда завершилось производство «Хонды» S2000, всего было собрано 84 экземпляра модели в черном цвете, и этот автомобиль стал одним из них. Родстер никогда не регистрировался на частное лицо, все это время находясь в собственности дилерских центров в штате Нью-Йорк. В настоящее время машина находится в Сан-Диего, Калифорния.