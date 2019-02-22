На продажу выставили 10-летний родстер Honda S2000 почти без пробега

Для сравнения за 48,5 тысячи в США можно взять новый кабриолет Chevrolet Camaro с мотором 6.2 V8 или открытый Ford Mustang с пятилитровой «восьмеркой» за 46 тысяч долларов. При этом десять лет назад этот же родстер Honda S2000 продавался за 34,8 тысячи долларов.
В 2009-м, когда завершилось производство «Хонды» S2000, всего было собрано 84 экземпляра модели в черном цвете, и этот автомобиль стал одним из них. Родстер никогда не регистрировался на частное лицо, все это время находясь в собственности дилерских центров в штате Нью-Йорк. В настоящее время машина находится в Сан-Диего, Калифорния.
Родстер оснащен 2,2-литровым двигателем мощностью 240 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач и дифференциалом повышенного трения на задней оси.
Автомобиль оснащен ксеноновыми фарами, датчиком давления в шинах, аудиосистемой, круиз-контролем, кожаным салоном и 17-дюймовыми дисками.
Ранее за 48 тысяч долларов на этом же сайте продали 18-летнюю Honda S2000 с пробегом 1610 километров.