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17:25

Honda сделала гибрид багги и пикапа

Концепт-кар Rugged Open Air Vehicle дебютировал на шоу SEMA

На шоу SEMA состоялся публичный дебют прототипа внедорожника Honda под названием Rugged Open Air Vehicle. По словам производителя, в концепт-каре объединились серийные модели из разных сегментов: пикап Ridgeline и багги Pioneer 1000.

В основе внедорожника лежит шасси Honda Ridgeline с модифицированной подвеской и кузовом. От пикапа концепт-кару частично достался и салон. Двери взяты с серийной версии Pioneer 1000, грузовая платформа и ее дверца изготовлены заново, но в стиле кузовных панелей багги. От Pioneer 1000 внедорожник также получил руль и материал отделки сидений с водоотталкивающей пропиткой.

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Кроме того, Rugged Open Air Vehicle оснастили сиденьями от хот-хэтча Honda Civic Type R, держателями для смартфонов RAM Mounts. Приборную панель защитили от грязи и воды с помощью специальных прочных накладок.

На SEMA также дебютировал «экспедиционный» вариант пикапа Honda Ridgeline, построенный в сотрудничестве с фирмой Jsport Performance Accessories. Машину укомплектовали защитой днища и порогов, внедорожными колесами и лифт-комплектом подвески. Помимо этого, на пикап установили подножки, специальные системы крепления грузов и бензиновый генератор.

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