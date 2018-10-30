Honda сделала гибрид багги и пикапа

В основе внедорожника лежит шасси Honda Ridgeline с модифицированной подвеской и кузовом. От пикапа концепт-кару частично достался и салон. Двери взяты с серийной версии Pioneer 1000, грузовая платформа и ее дверца изготовлены заново, но в стиле кузовных панелей багги. От Pioneer 1000 внедорожник также получил руль и материал отделки сидений с водоотталкивающей пропиткой.
Кроме того, Rugged Open Air Vehicle оснастили сиденьями от хот-хэтча Honda Civic Type R, держателями для смартфонов RAM Mounts. Приборную панель защитили от грязи и воды с помощью специальных прочных накладок.
На SEMA также дебютировал «экспедиционный» вариант пикапа Honda Ridgeline, построенный в сотрудничестве с фирмой Jsport Performance Accessories. Машину укомплектовали защитой днища и порогов, внедорожными колесами и лифт-комплектом подвески. Помимо этого, на пикап установили подножки, специальные системы крепления грузов и бензиновый генератор.