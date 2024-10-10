Honda озвучит свои электрокары: они смогут имитировать самолет

На изображении из презентации Honda видно, что она подготовила звуковые настройки для NSX-R 1992 года, S2000 1999 года, NSX Type S 2022 года, Civic Type R 2023 года и других. Также есть режим VTEC, имитирующий знаменитую систему изменения фаз газораспределения, и режим HondaJet. При выборе звуковой настройки меняется и оформление приборной панели.

Появится ли опция на электрокарах линейки Zero, пока неясно. Первая модель — электроседан, показанный в январе в статусе концепта, — должен увидеть свет в 2026 году.