Honda показала гоночный Civic Type R для Super GT

В портфеле Honda есть и другие гоночные Civic: начальный Civic Si TCA, Civic Type R TC для серии SRO TC Americas и любительских туринговых состязаний, а также Type R TCR для коротких и длинных гонок. Последний тоже базируется на гражданском «тайп-эре». Но собирают такие машины в Италии, на мощностях JAS Motorsports.