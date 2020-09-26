Раскрыта внешность электрического кросс-купе Honda

Фары и фонари концептуального электрокара напоминают об актуальной линейке Honda и дают понять, что прототип — не просто фантазия китайских дизайнеров марки, а воплощённый в металле ранний эскиз будущей серийной модели.

В ходе презентации концепта SUV e японский автопроизводитель сфокусировался на электронных ассистентах, которыми оснастят серийный электрокроссовер. Среди них система полуавтономного вождения ADAS, способная анализировать обстановку вокруг автомобиля, комплекс систем активной безопасности Honda Sensing и новая информационно-развлекательная система Honda Connect.