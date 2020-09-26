Раскрыта внешность электрического кросс-купе Honda

Отличительные черты кросс-купе Honda SUV e: concept — спортивный силуэт, небольшая площадь остекления, безрамочные двери, «внедорожный» форм-фактор и защитный пластиковый обвес по периметру кузова. Корпус подчёркнуто гладкий: нет ни зеркал, ни камер заднего вида, ни дверных ручек, ни дворников.
Honda SUV e: concept
Фары и фонари концептуального электрокара напоминают об актуальной линейке Honda и дают понять, что прототип — не просто фантазия китайских дизайнеров марки, а воплощённый в металле ранний эскиз будущей серийной модели.
В ходе презентации концепта SUV e японский автопроизводитель сфокусировался на электронных ассистентах, которыми оснастят серийный электрокроссовер. Среди них система полуавтономного вождения ADAS, способная анализировать обстановку вокруг автомобиля, комплекс систем активной безопасности Honda Sensing и новая информационно-развлекательная система Honda Connect.
Тесты серийного электрокара Honda для рынка Поднебесной начнутся в 2021 году, а конвейерную версию «батарейного» кросс-купе представят в течение двух лет. Известно, что выпускать электрокроссовер будут на мощностях совместного предприятия GAC-Honda, и со временем модель может стать «глобальной».