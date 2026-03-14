Honda свернет производство кроссовера Prologue из-за рекордного падения продаж

Honda Prologue появился в 2024 году и поначалу демонстрировал неплохие результаты. В 2025 году модель разошлась тиражом почти 39 тыс. экземпляров, чему способствовали налоговые льготы. Однако после их отмены спрос резко упал.

В начале 2026 года продажи сократились примерно на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Honda уже вдвое урезала производственные планы и теперь рассчитывает реализовать менее 18 тыс. машин в текущем году.

Стоит отметить, что Prologue изначально был для Honda необычным проектом. Кроссовер собирается в Мексике на мощностях General Motors с использованием его электроплатформы.

Это было временное решение, чтобы быстро вывести электромобиль на рынок, пока Honda разрабатывает собственную архитектуру. При этом Acura (люксовое подразделение Honda) уже свернула производство своей версии — модели ZDX — в сентябре прошлого года.

