Honda зарегистрировала новый суббренд для внедорожных спецверсий

В описании к патентной заявке на товарный знак Trailsport разъясняется, что новым именем могут называться и автомобили, и их конструктивные элементы. Можно предположить, что сочетание Honda Trailsport будет применяться и к специальным запасным частям, и к доработанным японской маркой вседорожникам.

Компания Honda никак не комментирует регистрацию суббренда, но американская пресса предполагает, что обозначение Trailsport может стать аналогом пакета Z71 от Chevrolet, то есть доработка сведётся к установке «грязевых» шин и защиты днища, перенастройке подвески, более практичному оформлению кузова и салона, специальному декору и появлению дополнительных опций.