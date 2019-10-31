Honda CR-V подготовили к выездам на природу

Основой проекта Honda CR-V Dream стал обновлённый вседорожник с 1,5-литровым турбомотором. После рестайлинга «четверка» семейства VTEC Turbo является базовым агрегатом, так как от «атмосферника» 2.4 решено отказаться — ему на смену пришел гибрид с системой i-MMD на базе 2,0-литрового двигателя, работающего по циклу Аткинсона. В американской спецификации турбомотор выдает 193 лошадиные силы и сочетается только с вариатором.