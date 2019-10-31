Honda CR-V подготовили к выездам на природу

Основой проекта Honda CR-V Dream стал обновлённый вседорожник с 1,5-литровым турбомотором. После рестайлинга «четверка» семейства VTEC Turbo является базовым агрегатом, так как от «атмосферника» 2.4 решено отказаться — ему на смену пришел гибрид с системой i-MMD на базе 2,0-литрового двигателя, работающего по циклу Аткинсона. В американской спецификации турбомотор выдает 193 лошадиные силы и сочетается только с вариатором.
Оверлендинговый Honda CR-V оборудовали лифт-комплектом подвески, что увеличило дорожный просвет до 246 миллиметров (у российских кроссоверов клиренс составляет 208 миллиметров), подножками, обновленным передним бампером с дополнительными ходовыми огнями, креплением запасного колеса сзади, модульным багажником Plateau, внедорожными колесами KMC с покрышками Nitto Ridge Grappler, тентом Roofnest Falcon. В багажник кроссовера установили систему хранения с выдвижными ящиками и холодильник.
Компанию Honda CR-V Dream составят CR-V Hybrid Do, тоже построенный Jsport Performance Accessories и адресованный любителям маунтинбайка, Ridgeline HFP Concept с аксессуарами из каталога Honda Factory Performance, гоночный Passport, который в дебютной гонке Американской ассоциации ралли занял второе место в классе, а также победитель Honda Super Tuner Legends Series — хэтчбек N600 1972 года с двигателем V4 от мотоцикла Honda VFR 800 и подвеской от Mazda MX-5.
Что касается обновленного Honda CR-V, то от дорестайлинга он отличается затемнённой оптикой, другими бамперами и решеткой радиатора, а также насадки на выхлопные патрубки. Продажи новинки на североамериканском рынке начнутся до конца года. В Россию обновленный CR-V приедет в 2020-м.