Honda возродила модель Insight спустя четыре года после снятия с производства

Honda представила возрожденную модель Insight с полностью электрической силовой установкой. Знакомая модель предстала в совершенно новом обличье: гибридное купе, побывавшее за свою историю хетчбэком и седаном, станет кроссовером.
Известно, что запас хода автомобиля составит более 500 км. Салон автомобиля насыщен разнообразными функциями. Здесь есть электрорегулировка передних сидений, проекционный дисплей, подогрев руля и ароматизатор.

Мультимедийная система имеет 12,8-дюймовый сенсорный экран. Есть цифровая приборная панель. Из приятных опций — аудиосистема Bose с 12 динамиками, вентиляция передних сидений, откидывающиеся задние сиденья и передняя камера с функцией видеорегистратора.

Продажи обновленного Honda Insight стартуют в Японии этой весной. Компания уже объявила, что начнет принимать предварительные заказы с 19 марта. Цена неизвестна.

Ранее сообщалось, что УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник.

