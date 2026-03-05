Honda возродила модель Insight спустя четыре года после снятия с производства

Известно, что запас хода автомобиля составит более 500 км. Салон автомобиля насыщен разнообразными функциями. Здесь есть электрорегулировка передних сидений, проекционный дисплей, подогрев руля и ароматизатор.

Мультимедийная система имеет 12,8-дюймовый сенсорный экран. Есть цифровая приборная панель. Из приятных опций — аудиосистема Bose с 12 динамиками, вентиляция передних сидений, откидывающиеся задние сиденья и передняя камера с функцией видеорегистратора.

Продажи обновленного Honda Insight стартуют в Японии этой весной. Компания уже объявила, что начнет принимать предварительные заказы с 19 марта. Цена неизвестна.

