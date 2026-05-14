Honda впервые за 70 лет отчиталась об убытке

Чистая прибыль компании оказалась отрицательной: минус 423,9 млрд иен (примерно 182,8 млрд рублей). Падение относительно предыдущего года составило 150,72% — тогда Honda ещё фиксировала прибыль, сообщает портал.

Это беспрецедентный случай за всё время биржевой истории бренда, насчитывающей около семи десятилетий. Любопытно, что при этом выручка Honda выросла на 0,5%, достигнув 21,80 трлн иен (около 9,4 трлн рублей).

Основная причина провала — масштабная перестройка электромобильного направления. Компания списала крупные суммы в рамках корректировки своей EV-стратегии: разовые расходы составили 952,6 млрд иен (около 410 млрд рублей).

