Опубликовано 14 мая 2026, 14:391 мин.
Honda впервые за 70 лет отчиталась об убытке
Honda впервые за 70 лет закончила финансовый год с убытком. Отчёт компании за 2026 финансовый год (завершился 31 марта 2026 года) был опубликован 14 мая, сообщает IT Home.
© Honda
Чистая прибыль компании оказалась отрицательной: минус 423,9 млрд иен (примерно 182,8 млрд рублей). Падение относительно предыдущего года составило 150,72% — тогда Honda ещё фиксировала прибыль, сообщает портал.
Это беспрецедентный случай за всё время биржевой истории бренда, насчитывающей около семи десятилетий. Любопытно, что при этом выручка Honda выросла на 0,5%, достигнув 21,80 трлн иен (около 9,4 трлн рублей).
Основная причина провала — масштабная перестройка электромобильного направления. Компания списала крупные суммы в рамках корректировки своей EV-стратегии: разовые расходы составили 952,6 млрд иен (около 410 млрд рублей).
Ранее были названы самые популярные дешевые иномарки для ввоза из Китая в Россию.
Источник:IT Home
Автор:Алексей Морозов
Тег: