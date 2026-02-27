Новости
Опубликовано 27 февраля 2026, 17:41
1 мин.

Honda ввела демпинговые цены на Accord на фоне падения продаж

В Китае Honda предложила Accord по демпинговой цене в 1,5 млн рублей. Или, если считать в юанях по 138,8 тыс. за единицу. Скидка от обычной цены седана составила 100 тыс. юаней (1,1 млн рублей). Правда, столь щедрое предложение сделано только лояльным клиентам японской марки и на ограниченную партию в 1 тыс. машин. Тем не менее, снижение цены на Honda Accord, выпущенные местным заводом, стало одним из крупнейших в 2026 году.
Honda Accord
Honda Accord
© Honda
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Беспрецедентная скидка касается подзаряжаемой гибридной версии седана Honda Accord e: PHEV. Акцию с продажей тысячи машин практически за полцены китайское совместное предприятие приурочило к 50-летию модели Accord. Но пойти на такие меры вынуждает и рыночная ситуация.

В январе 2026 года продажи совместного предприятия GAC Honda в Китае снизились на 70% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года и составили 4,6 тыс. машин. Весь 2025-й японский бренд закончил с падением на 25%. На этом фоне электромобильный суббренд GAC Aion чувствует себя прекрасно: плюс 172% в январе (реализовано 21,6 тыс. машин).

Скидками старается привлечь клиентов и совместное предприятие с Toyota: в Китае введены скидки до 22 тыс. юаней (247 тыс. рублей) на кроссовер Wildlander (аналог RAV4). Dongfeng Nissan предлагает скидки до 21 тыс. юаней (236 тыс. рублей) на обновленный седан Teana и по 10 тыс. юаней (112 тыс. рублей) на бюджетный бестселлер Sylphy. На китайском рынке свою долю продолжают наращивать местные электромобильные бренды, выступающие в том же ценовом сегменте.

Ранее мелкосерийный McLaren продали на аукционе автохлама.