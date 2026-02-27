Honda ввела демпинговые цены на Accord на фоне падения продаж

Беспрецедентная скидка касается подзаряжаемой гибридной версии седана Honda Accord e: PHEV. Акцию с продажей тысячи машин практически за полцены китайское совместное предприятие приурочило к 50-летию модели Accord. Но пойти на такие меры вынуждает и рыночная ситуация.

В январе 2026 года продажи совместного предприятия GAC Honda в Китае снизились на 70% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года и составили 4,6 тыс. машин. Весь 2025-й японский бренд закончил с падением на 25%. На этом фоне электромобильный суббренд GAC Aion чувствует себя прекрасно: плюс 172% в январе (реализовано 21,6 тыс. машин).

Скидками старается привлечь клиентов и совместное предприятие с Toyota: в Китае введены скидки до 22 тыс. юаней (247 тыс. рублей) на кроссовер Wildlander (аналог RAV4). Dongfeng Nissan предлагает скидки до 21 тыс. юаней (236 тыс. рублей) на обновленный седан Teana и по 10 тыс. юаней (112 тыс. рублей) на бюджетный бестселлер Sylphy. На китайском рынке свою долю продолжают наращивать местные электромобильные бренды, выступающие в том же ценовом сегменте.

