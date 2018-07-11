Компания представила пятое поколения кроссовера для Европы

Пульс

Европейский Honda CR-V получил турбомотор

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11 июля 2018

Компания Honda представила кроссовер CR-V пятого поколения в спецификации для Европы. В отличие от российской версии, которая предложена только с атмосферными двигателями и вариатором, европейские вседорожники оснащаются турбомотором, сопряженным с «механикой» или бесступенчатой трансмиссией CVT.

[Тест Honda CR-V и Peugeot 3008: кроссоверы, чьи международные регалии в России пока никто не оценил](https://motor.ru/testdrives/hondavspeugeot.htm)

Тест Honda CR-V и Peugeot 3008: кроссоверы, чьи международные регалии в России пока никто не оценил

1,5-литровый мотор семейства VTEC Turbo дебютировал на модели Civic. Однако на CR-V он укомплектован специально разработанным для кроссовера турбонагнетателем. Отдача агрегата в связке с механической коробкой передач составляет 173 лошадиные силы и 220 Нм крутящего момента, с вариатором — 193 силы и 243 Нм момента.

С места до 100 километров в час Honda CR-V с турбомотором способен разгоняться за 9,3 секунды. Максимальная скорость кроссовера составляет 211 километров в час. Самая мощная «российская» версия модели, оснащенная 2,4-литровым 186-сильным «атмосферником», разгоняется до «сотни» за 10,2 секунды. Ее максимальная скорость — 190 километров в час.

Аналогично версиям для США и России, европейский Honda CR-V получил модернизированную систему полного привода: теперь на заднюю ось передается на 60 процентов больше момента, а общий момент на колесах вырос на 15 процентов — до 550 Нм.

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В стандартное оснащение кроссовера входит шесть подушек безопасности и набор систем Honda Sensing. Среди них: адаптивный круиз-контроль, система предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе и считывания дорожных знаков. При этом в Европе CR-V будет предложен в пяти- или семиместном исполнении.

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В России Honda CR-V доступен с 2,0 или 2,4-литровым мотором, совмещенным с вариатором. Минимальная цена кроссовера составляет 1 889 900 рублей. В базовое оснащение модели входит климат-контроль, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, передних сидений и боковых зеркал, круиз-контроль и светодиодные ДХО.

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