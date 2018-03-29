Машина лишилась крыши и надежды выехать на дороги общего пользования

Пульс

Honda построила полностью неуправляемый кабриолет CR-V

Ffca14a0badde32fabab06f9665794658a20b519
29 марта 2018

Британский офис Honda представил открытую версию кроссовера CR-V. Кабриолет построен на базе машины четвертого поколения ко «Дню смеха», который отмечается 1 апреля.

Тест-драйв: Honda CR-V против Peugeot 3008

Кабриолет Honda CR-V полностью лишен крыши – ее срезали с помощью шлифовальной машины. В компании говорят, что такой автомобиль больше подойдет для стран с теплым климатом, а не для Великобритании. После удаления средней и задней стойки структурная жесткость кузова «снизилась почти на 100 процентов», поэтому этот CR-V «непригоден для эксплуатации и неуправляем».

1/2
2/2

«Это новое направления для CR-V и для компании, — говорит глава отдела будущих профессиональных возможностей Эйпурируфуру (eipurirufūru — транслитерация японских иегороглифов, означающих первоапрельскую шутку). — Установленный целевой объем продаж на первоначальном этапе — ноль автомобилей».

В компании добавляют, что цена машины составляет половину стоимости стандартного кроссовера, так как клиент получает только половину машины.

Конкурентами кабриолета CR-V могли бы стать Range Rover Evoque Convertible, оснащенный матерчатым верхом с Z-образным механизмом, или Jeep Wrangler. Последний может комплектоваться жестким верхом с модульной конструкцией и мягкой съемной крышей.

Безбашенные проходимцы

Лучшие внедорожники без крыши

Теги:
HondaCR-VКроссоверы
Новости по теме
28 февраля 2018
Кроссовер Honda CR-V стал семиместным гибридом
25 декабря 2017
Honda подготовит спортивный вариант кроссовера CR-V
1 августа 2017
Названы рублевые цены на самый доступный Honda CR-V