Компания представит на автосалоне в Токио концепт CR-V Custom

Пульс

Honda подготовит спортивный вариант кроссовера CR-V

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25 декабря 2017

Компания Honda анонсировала концептуальную спортивную модификацию кроссовера CR-V – Custom Concept. Премьера автомобиля состоится в середине января на автосалоне в Токио.

[Тест-драйв новой Honda CR-V](https://motor.ru/testdrives/hondacrvtest.htm)

Тест-драйв новой Honda CR-V

На данный момент производитель показал лишь одно изображение вседорожника, не опубликовав никакой информации о машине. Судя по фотографии, кроссовер получит более агрессивный передний бампер, иные накладки на пороги кузова, задний спойлер, «тонированные» задние фонари и окрашенную в черный цвет крышу.

В России сейчас продают кроссовер Honda CR-V с двумя вариантами двигателей: 150-сильным двухлитровым и 186-сильным агрегатом 2.4. Цены на модель начинаются от 1,76 миллиона рублей и доходят до 2,38 миллиона рублей.

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Помимо Honda CR-V Custom Concept, производитель привезет в Токио прототип спортивной версии минивэна Jade, линейку Modulo X моделей STEP WGN и S660, а также гоночный вариант хэтчбека Civic, построенный на базе модификации Type R.

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