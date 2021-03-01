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Единственная модель Honda в России подорожала разом на миллион рублей
Компания планировала завезти последнюю партию кроссоверов в первом квартале 2022 года
Новости
Внешность новой Honda CR-V раскрыли на патентом изображении
Новости
Honda CR-V нового поколения сфотографировали во время испытаний
Новости
В России третий раз за год подорожали автомобили Honda
1 марта 2021, 14:21
Новый Honda CR-V впервые сфотографировали на дороге
Японская марка приступила к дорожным испытаниям кроссовера следующего поколения
Европейский Honda CR-V остался без бензиновых двигателей
Теперь в Старом Свете будут продавать только гибрид
30 ноября 2020, 16:29
Новости
Алексей Носаченко
28 сентября 2020, 1:11
Видео: из пяти досок сделали точную копию Honda CR-V
Мастер изготовил из деревянных остатков масштабную модель кроссовера Honda
9 сентября 2020, 16:14
Объявлены цены на обновлённый Honda CR-V для России
Самую доступную версию модели оценили в 2,3 миллиона рублей
7 сентября 2020, 13:58
Honda представила обновленный кроссовер CR-V для России
Как и прежде, модель предложат в четырех комплектациях
22 июня 2020, 0:21
Honda начала продажи новой топ-версии кроссовера CR-V
Honda CR-V Black Edition отличилась оснащением и декором
22 ноября 2019, 16:46
Названы лучшие гибридные автомобили года
Стали известны победители ежегодной премии Green Car Journal
15 ноября 2019, 15:41
Линейка Honda в России сократится до одной модели
Внедорожник Pilot в обозримом будущем покинет рынок, останется только кроссовер CR-V
31 октября 2019, 11:51
Honda CR-V подготовили к выездам на природу
Кроссоверу увеличили дорожный просвет и добавили запаску
Honda сделала из CR-V новый кроссовер
Новинка будет продаваться в Китае под именем Breeze
25 сентября 2019, 15:39
Новости
Алексей Носаченко
19 сентября 2019, 11:59
Honda обновила кроссовер CR-V
Модель для Америки получила косметические изменения внешности и гибридную версию
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