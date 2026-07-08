Honda CR-V

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Жители США стали выбирать Honda вместо Ford и Toyota
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Honda CR-V станет первым водородным участником гонки Pikes Peak
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Honda CR-V получил «внедорожную» версию
Новости
Honda CR-V превратили в автодом в стиле капсульных отелей
17 декабря 2023, 13:00
Трёхкратный чемпион Формулы-1 испытал 800-сильный кроссовер Honda
Макс Ферстаппен сел за руль CR-V Hybrid Racer
13 мая 2023, 14:00
Чемпион Формулы-1 протестировал 800-сильный суперкроссовер Honda
CR-V Hybrid Racer впечатлил пилота
12 мая 2023, 17:40
Новый Honda CR-V для Европы стал подзаряжаемым гибридом
Для кроссовера предложат две установки на базе двухлитровой «четверки»
12 марта 2023, 23:32
Honda начала продажи новой CR-V с расходом топлива 1,6 литра на 100 км
Кроссовер шестого поколения впервые превратился в заряжаемый гибрид
28 февраля 2023, 18:21
800 сил и двигатель сзади: Honda CR-V скрестили с болидом IndyCar
Японская марка представила шоу-кар с гибридной силовой установкой и внешностью серийного кроссовера
17 февраля 2023, 18:03
Honda построила 800-сильный гибридный CR-V
Проект, получивший имя CR-V Hybrid Racer, будет рассекречен 28 февраля
10 декабря 2022, 19:38
Представлен новый кроссовер Honda с начинкой CR-V
Японская новинка выйдет на рынок до конца месяца
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