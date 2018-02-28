Кроссовер Honda CR-V стал семиместным гибридом

Компания Honda представила европейскую версию кроссовер CR-V пятого поколения. Публичный дебют новинки, которая впервые доступна с гибридной силовой установкой и семиместной конфигурацией салона, состоится в следующем месяце на автосалоне в Женеве.

Базовый Honda CR-V будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором семейства VTEC Turbo, совмещенным с шестиступенчатой «механикой» или бесступенчатой трансмиссией CVT.

В состав гибридной силовой установки войдет двухлитровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, два электромотора (тяговый и выступающий в роли генератора), а также одноступенчатая трансмиссия с фиксированным передаточным числом.

Силовая установка может работать в одном из трех режимов: только на электротяге, только на ДВС (электромотор будет подключаться при резком ускорении) и в комбинированном варианте. В последнем случае бензиновый мотор сможет выступать в роли генератора, подзаряжая батареи. Мощность агрегатов и запас хода на электротяге пока не сообщается.

По умолчанию бензиновые и гибридные машины будут переднеприводными. Полный привод доступен в качестве опции.

В список оснащения Honda CR-V войдут аэродинамические жалюзи в решетке радиатора, мультимедийная система с семидюймовым сенсорным дисплеем и третий ряд сидений со спинками, откидывающимися на 101 градус (для машин в семиместном исполнении).

На российском рынке Honda CR-V пятого поколения доступен с бензиновыми «атмосферниками» объемом 2,0 и 2,4 литра. Мощность агрегатов — 150 (189 Нм) и 186 лошадиных сил (244 Нм) соответственно. Коробка — безальтернативный вариатор. В базовое оснащение кроссовера входит обогрев зоны покоя стеклоочистителей, зеркал, подогрев передних сидений и круиз-контроль. Цены на Honda CR-V стартуют с отметки 1 859 900 рублей.