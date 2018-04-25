Honda HR-V стал электрическим концепт-каром

На автосалоне в Пекине компания Honda раскрыла предвестника первого серийного электрокара для китайского рынка. Им стал концептуальный кроссовер Everus EV, построенный на базе субкомпактного HR-V.

От машины-донора Everus EV отличается другой передней частью кузова, фарами, соединенными светодиодной полоской и бампером с интегрированными ДХО, а также секцией задних фонарей. Информации о силовой установки производитель не приводит, однако известно, что производство серийных машин начнется до конца текущего года.

Сборку электрокроссовера наладят на совместном предприятии GAC Honda, а продаваться он будет под брендом Everus. По предварительной информации, машина также станет доступна для пользователей каршерингового сервиса Reachstar, который финансируется «Хондой».

Что касается европейского рынка, то первая Honda с электрической силовой установкой появится на нем уже в следующем году. За основу новинки будет взят концепт-кар Urban EV, представленный в ноябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте.