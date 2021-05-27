Видео: Honda построила роскошный самолёт стоимостью 400 миллионов рублей

Бизнес-джет HondaJet Elite дебютировал в 2018 году на Европейской выставке деловой авиации в Женеве. Легкомоторный самолёт с фюзеляжем из композитных материалов стал самой тихой и быстрой машиной в своём классе. Дальность полёта модели составила 2660 километров, а инновационные системы автопилота, управления взлетом и посадкой сделали HondaJet Elite одним из самых безопасных бизнес-самолетов в мире.
Теперь же авиационное подразделение японской компании выпустило модернизованную версию машины под названием HondaJet Elite S. Дальность полёта бизнес-джета увеличили на 222 километра, а грузоподъемность — на 90 килограммов. Улучшенная модель обзавелась новыми функциями авионики, которые заменяют традиционные голосовые команды обменом текстовыми сообщениями для повышения четкости и эффективности связи. Кроме того, усовершенствованная система усиления рулевого управления позволила снизить нагрузку на пилота, тем самым увеличив уровень безопасности.
Фюзеляж HondaJet Elite S доступен в золотом Luxe Gold, голубом Deep Sea Blue и сером Gunmetal цветах. По словам представителей марки, с выпуском инновационной машины Honda установила новый стандарт в бизнес-авиации. Стоимость HondaJet Elite S начинается от 5,4 миллиона долларов (примерно 397 миллионов рублей по текущему курсу).
Honda
В апреле прошлого года аукционный дом Mecum выставил на торги единственный в своем роде Limo-Jet – гражданский бизнес-джет с автомобильными колесами и бензиновым двигателем V8. Необычный самолёт так и не нашёл своего владельца, в результате чего в конце марта нынешнего года аукционный дом вновь попытался найти ему хозяина.