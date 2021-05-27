Видео: Honda построила роскошный самолёт стоимостью 400 миллионов рублей

Теперь же авиационное подразделение японской компании выпустило модернизованную версию машины под названием HondaJet Elite S. Дальность полёта бизнес-джета увеличили на 222 километра, а грузоподъемность — на 90 килограммов. Улучшенная модель обзавелась новыми функциями авионики, которые заменяют традиционные голосовые команды обменом текстовыми сообщениями для повышения четкости и эффективности связи. Кроме того, усовершенствованная система усиления рулевого управления позволила снизить нагрузку на пилота, тем самым увеличив уровень безопасности.

Фюзеляж HondaJet Elite S доступен в золотом Luxe Gold, голубом Deep Sea Blue и сером Gunmetal цветах. По словам представителей марки, с выпуском инновационной машины Honda установила новый стандарт в бизнес-авиации. Стоимость HondaJet Elite S начинается от 5,4 миллиона долларов (примерно 397 миллионов рублей по текущему курсу).