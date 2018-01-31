Honda возродит имя Passport для нового кроссовера

Компания Honda планирует выпустить новый кроссовер, для которого возродят имя Passport. Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на собственный источники, знакомый с планами дилеров.

По предварительной информации, новинка займет в модельном ряду марки место между CR-V и Pilot. Пятиместный кроссовер будет примерно на 15 сантиметров короче «Пилота», с которым он разделит платформу.

Габаритная длина Passport составит около 4800 миллиметров. Таким образом, по своим размерам модель будет близка, например, к Nissan Murano и Toyota Fortuner.

Honda покажет американским дилерам новый Passport на специальном мероприятии в ноябре этого года. После этого публичная премьера модели состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе.

Собирать модель будут на заводе в Линкольне, штат Алабама. На этом предприятии уже производят внедорожник Pilot, пикап Ridgeline и минивэн Odyssey. Новый Passport будет предназначен прежде всего для рынка США, став четвертой вседорожной моделью в линейке.

Оригинальный Honda Passport – первый вседорожник японской марки – являлся перелицованной версией Isuzu Rodeo. Модель выпускалась с 1994 по 2002 год.