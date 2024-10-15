В Париже показали серийный Hongqi L1, который привезут в Россию

Внутри тоже немало хрома, а также натуральной кожи и дерева. За двухспицевым рулем в ретростиле расположена цифровая «приборка», справа от нее — довольно низко установленный экран медиасистемы. Также заявлен проекционный дисплей, а частью функций можно управлять голосом и жестами. Седан будет доступен как в пятиместной версии, так и в четырехместной с раздельными сиденьями второго ряда.