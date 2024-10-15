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Опубликовано 15 октября 2024, 18:06
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В Париже показали серийный Hongqi L1, который привезут в Россию

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В Париже дебютировала серийная версия роскошного Hongqi L1. На парижском автосалоне Hongqi представила Guoya (国雅) — необычный 5,3-метровый седан с обилием хрома в декоре. Это китайское имя модели, а в России она появится под индексом L1 и станет первым представителем роскошной L-линейки Hongqi. Чем «парижская» версия отличается от показанных ранее в Пекине и Владивостоке, не уточняется.
В Париже показали серийный Hongqi L1, который привезут в Россию
© Autohome
Мария Руцкая

Guoya/L1 — часть линейки самых статусных автомобилей Hongqi под названием Sunflower. Седан немаленький: его длина достигает 5353 миллиметров, ширина — 1998 миллиметров, а высота — 1511 миллиметров при 3260-миллиметровой колесной базе. На выбор доступны 19- либо 20-дюймовые колесные диски.

Снаружи у автомобиля необычный передний бампер c рисунком, много хрома и традиционные элементы «красного знамени» — так переводится название марки Hongqi с китайского.

© Autohome

Внутри тоже немало хрома, а также натуральной кожи и дерева. За двухспицевым рулем в ретростиле расположена цифровая «приборка», справа от нее — довольно низко установленный экран медиасистемы. Также заявлен проекционный дисплей, а частью функций можно управлять голосом и жестами. Седан будет доступен как в пятиместной версии, так и в четырехместной с раздельными сиденьями второго ряда.

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Обещаны две силовые установки, обе гибридные. Первая — с трехлитровым мотором FAW на 394 лошадиные силы, вторая — с V8 4.0 на 490 сил. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, привод полный. На российский ВЭФ-2024 Hongqi привозила L1, оснащенный битурбодвигателем V6 3.0 мощностью 380 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента.

Седан ждут в 2025 году. Кроме него, Hongqi представит в России лифтбек H6 и кроссовер HS7 нового поколения, а также полноприводный вариант H9.

Источник:Car News China
Автор:Мария Руцкая
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