Hongqi анонсировала две новинки для России

H6 — первый лифтбек марки Hongqi. Он вышел на китайский рынок весной 2023 года. В «базе» он оснащается двухлитровым турбомотором отдачей 224 лошадиные силы, но есть и более мощный вариант на 252 силы. Последний разгоняется с места до 100 километров в час за 6,8 секунды. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат; привод только передний.

H6 можно купить и сейчас, но пока лифтбеки возят только неофициально.