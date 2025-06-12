Hongqi показала ультрароскошный автобус размером с ПАЗ-3205

По размеру автобус премиум-бренда FAW сопоставим с советским ПАЗ-3205: длина «китайца» на 30 сантиметров больше, но по ширине новинка уступает 41 сантиметр. Изначально самой роскошной считалась 17-местная конфигурация, но теперь Hongqi добавил автобусу «лимузинную» перегородку с огромным телевизором, установил в пассажирской части салона всего десять кресел, из которых четыре мультиконтурные с обилием электрорегулировок.