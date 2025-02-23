На автодроме ФСО под Москвой дебютировал новейший седан Hongqi

Анонса новинки премиум-бренда FAW не было, однако для показательных выступлений задействовали несколько обновлённых Hongqi H9 на оперативных номерах ФСО и проблесковыми маячками. Любопытно, что из-за панорамной крыши мигалки пришлось установить на задней стойке. При беглом взгляде «девятка» образца 2024 года мало отличается от знакомой россиянам модели, однако доработок много: другие фары и фонари, иные бамперы и решётка радиатора.