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Опубликовано 23 февраля 2025, 12:34
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На автодроме ФСО под Москвой дебютировал новейший седан Hongqi

Дебют китайской модели состоялся на показательных выступлениях
На автодроме ФСО под Москвой дебютировал новейший седан Hongqi. Накануне на полигоне вблизи Старой Купавны состоялся очередной этап первенства Гаража особого назначения. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. Неожиданно на автодроме ФСО состоялась российская премьера глубоко модернизированного Hongqi H9. Бизнес-седан обрёл классический 8-ступенчатый автомат, полный привод и форсированный 3,0-литровый двигатель V6.
На автодроме ФСО под Москвой дебютировал новейший седан Hongqi
© platesmania.com / Кэп
Сергей Ильин
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Анонса новинки премиум-бренда FAW не было, однако для показательных выступлений задействовали несколько обновлённых Hongqi H9 на оперативных номерах ФСО и проблесковыми маячками. Любопытно, что из-за панорамной крыши мигалки пришлось установить на задней стойке. При беглом взгляде «девятка» образца 2024 года мало отличается от знакомой россиянам модели, однако доработок много: другие фары и фонари, иные бамперы и решётка радиатора.

На автодроме ФСО под Москвой дебютировал новейший седан Hongqi

© platesmania.com / Кэп

У седанов с показательных выступлений шильдики V6 на передних крыльях, раздвоенный выхлоп и маркировки слева на крышке багажника на латинице. Вероятно, сзади написано HQ-AWD, что намекает на полноприводную трансмиссию с муфтой в приводе передних колёс. Таким образом, для Гаража особого назначения выделили 3,0-литровые версии с 8-ступенчатым автоматом. В Китае такая модификация выдаёт 337 лошадиных сил и 445 Нм крутящего момента, а цена составляет 540 тысяч юаней (75 тысяч долларов).

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В России обновлённые Hongqi H9 пока не представлены, у дилеров остаются дореформенные седаны, которые официально поставлялись только с задним приводом, 2,0-литровым турбомотором и 7-ступенчатым «роботом». Цены стартуют с 6,3 миллиона рублей. В списке ожидаемых новинок Hongqi для России на 2025 год представительский седан, лифтбек, кроссовер и минивэн.

Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Hongqi
#H9