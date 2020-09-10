Китайский аналог Aurus загорелся во время движения

Причины произошедшего только предстоит выяснить: неизвестно, воспламенился ли седан сам, или это стало результатом столкновения с другой машиной. Экземпляр, фотографиями которого поделились журналисты, оклеен рекламными наклейками и, по всей видимости, принадлежал одному из дилеров.

Для H9 доступна турбочетвёрка 2.0 мощностью 252 лошадиные силы либо наддувный V6 3.0 (272 силы). Седан имеет посадочную формулу 2+2 с мультиконтурными «капитанскими» креслами второго с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Для пассажиров предусмотрены планшеты, а перед водителем установлены 12,3-дюймовая панель приборов и аналогичный по размеру тачскрин мультимедиасистемы.