У китайского аналога Aurus появилась длиннобазная версия

От флагманского седана Hongqi H9 новинка отличается габаритами. Ожидается, что в длину она будет достигать 5337 миллиметров, а колёсная база составит 3360 миллиметров. Таким образом, H9+ будет на 200 миллиметров длиннее стандартного седана, а расстояние между осями увеличится на 300 миллиметров. По размерам новинку можно сравнить российским Aurus Senat, длина которого равна 5630 миллиметрам, а колёсная база – 3300 миллиметрам.
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Китайский аналог «Ауруса» получит «капитанские» кресла второго ряда – такая же конфигурация применяется и в стандартном H9. В движение автомобиль приводит трёхлитровый турбомотор мощностью 283 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод — задний либо полный.
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По предварительным данным, модель будет стоить более 600 тысяч юаней (шесть миллионов рублей). Таким образом, он в три раза дешевле седана Aurus Senat, цены на который начинаются от 18 миллионов рублей. Ближайших конкурентов, удлинённые Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5-Series, можно купить в Китае примерно за 430 тысяч юаней (4,3 миллиона рублей).
Днём ранее Hongqi вывел на дороги ещё одну новинку – электрический внедорожник E-HS9, построенный в стиле Rolls-Royce Cullinan. Он комплектуется парой электромоторов суммарной отдачей 550 лошадиных сил и проезжает на одной зарядке около 500 километров.