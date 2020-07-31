У китайского аналога Aurus появилась длиннобазная версия

По предварительным данным, модель будет стоить более 600 тысяч юаней (шесть миллионов рублей). Таким образом, он в три раза дешевле седана Aurus Senat, цены на который начинаются от 18 миллионов рублей. Ближайших конкурентов, удлинённые Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5-Series, можно купить в Китае примерно за 430 тысяч юаней (4,3 миллиона рублей).