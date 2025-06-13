Hongqi HQ9 подешевел на пути в Россию, но поставки задерживаются

На классифайдах Hongqi HQ9 действительно немного: у дилеров остаются машины, ввезённые «полуофициально», но они будут 2022-2024 годов выпуска, хоть и без пробега. В компании рассчитывают, что проблема с поставками из Китая скоро разрешится. Также на рубеже 2025-2026 годов в России ждут полноприводный Hongqi HQ9 с заряжаемой гибридной системой.