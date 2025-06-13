Hongqi HQ9 подешевел на пути в Россию, но поставки задерживаются

Hongqi HQ9 подешевел на пути в Россию, но поставки задерживаютсяПродажи официальных машин запаздывают почти на 2,5 месяца
Напомним, китайский премиум-минивэн оценили в 7,7 или 8,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации, однако в цену была включена скидка по трейд-ин. Без учёта выгод минивэн стоил 8,5 и 9,0 миллиона рублей соответственно. Сейчас в прайс-листах другие ориентиры: базовый Hongqi HQ9 готовы отдать за семь миллионов рублей, топовый — за 8,05 миллиона рублей.
На классифайдах Hongqi HQ9 действительно немного: у дилеров остаются машины, ввезённые «полуофициально», но они будут 2022-2024 годов выпуска, хоть и без пробега. В компании рассчитывают, что проблема с поставками из Китая скоро разрешится. Также на рубеже 2025-2026 годов в России ждут полноприводный Hongqi HQ9 с заряжаемой гибридной системой.
Премиум-бренд FAW намерен значительно расширить российскую линейку: до конца года у нас начнут продавать лифтбеки H6, кроссовер HS7 и представительский седан L1. Продажи в нашей стране по итогам 2025 года намерены нарастить на 66% до 12 тысяч единиц, и это на падающем рынке!