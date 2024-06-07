В России обновится премиум-кроссовер Hongqi HS5

Продажи рестайлингового Hongqi HS5 стартовали в Китае год назад. Кроссовер отличился увеличенной решеткой радиатора с хромом по бокам, монофонарем сзади и перекомпонованным центральным тоннелем в салоне.

Шестиступенчатый «робот» уступил место восьмидиапазонному автомату с гидротрансформатором. Отдача двухлитрового мотора выросла до 252 лошадиных сил, крутящий момент — до 380. Впрочем, в России мощность будет слегка снижена — 245 сил.