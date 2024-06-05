Китайский Aurus Komendant: в России представили роскошный кроссовер Hongqi LS7

Китайский Aurus Komendant: в России представили роскошный кроссовер Hongqi LS7Ожидается, что продажи модели стартуют в 2025 году
По габаритам Hongqi LS7 крупнее Ауруса: в длину он достигает 5,7 метра, в ширину — 2,1, а в высоту — 1,9 метра при 3,3-метровой колесной базе. Снаряженная масса составляет 3100 килограммов.
Под капотом у LS7 установлена четырехлитровая V-образная «восьмерка» с непосредственным впрыском, развивающая 360 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Пару агрегату составляет восьмидиапазонный автомат ZF. Привод у кроссовера полный, с муфтой подключения передней оси. До ста Hongqi LS7 разгоняется за 9,1 секунды, максимальная скорость — 200 километров в час.
Другие подробности о российской версии Hongqi LS7 пока неизвестны. Раскрыта лишь цена бронированного варианта — 50 миллионов рублей. Примерно столько же сейчас просят за Aurus Komendant 2024 года выпуска.
LS7 представили в Китае два года назад. В «базе» у него 22-дюймовые колесные диски и пневматическая подвеска. В топ-версии салон четырехместный, но есть и трехрядное исполнение. В отделке использованы кожа и натуральное дерево.