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Новости
Опубликовано 05 июня 2024, 16:07
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Китайский Aurus Komendant: в России представили роскошный кроссовер Hongqi LS7

Ожидается, что продажи модели стартуют в 2025 году
В Россию привезли бронированный кроссовер Hongqi LS7. Автомобиль, внешне похожий на российский Aurus Komendant, но технически от него далекий, представили на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Крупный кроссовер показали в бронированном варианте. В движение его приводит двигатель V8 объемом четыре литра и мощностью 360 лошадиных сил. LS7 появится на российском рынке, но перед этим ему еще предстоит пройти сертификацию и получить ОТТС.
Китайский Aurus Komendant: в России представили роскошный кроссовер Hongqi LS7
© No Limits / Telegram
Мария Руцкая

По габаритам Hongqi LS7 крупнее Ауруса: в длину он достигает 5,7 метра, в ширину — 2,1, а в высоту — 1,9 метра при 3,3-метровой колесной базе. Снаряженная масса составляет 3100 килограммов.

© No Limits

Под капотом у LS7 установлена четырехлитровая V-образная «восьмерка» с непосредственным впрыском, развивающая 360 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Пару агрегату составляет восьмидиапазонный автомат ZF. Привод у кроссовера полный, с муфтой подключения передней оси. До ста Hongqi LS7 разгоняется за 9,1 секунды, максимальная скорость — 200 километров в час.

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Другие подробности о российской версии Hongqi LS7 пока неизвестны. Раскрыта лишь цена бронированного варианта — 50 миллионов рублей. Примерно столько же сейчас просят за Aurus Komendant 2024 года выпуска.

LS7 представили в Китае два года назад. В «базе» у него 22-дюймовые колесные диски и пневматическая подвеска. В топ-версии салон четырехместный, но есть и трехрядное исполнение. В отделке использованы кожа и натуральное дерево.

Источник:Известия
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Hongqi
#Китай
#Кроссоверы
#Новинки
#Россия