Китайский Aurus Komendant: в России представили роскошный кроссовер Hongqi LS7

Ожидается, что продажи модели стартуют в 2025 году

В Россию привезли бронированный кроссовер Hongqi LS7. Автомобиль, внешне похожий на российский Aurus Komendant, но технически от него далекий, представили на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Крупный кроссовер показали в бронированном варианте. В движение его приводит двигатель V8 объемом четыре литра и мощностью 360 лошадиных сил. LS7 появится на российском рынке, но перед этим ему еще предстоит пройти сертификацию и получить ОТТС.