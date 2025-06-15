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Опубликовано 15 июня 2025, 23:23
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Флагманский кроссовер Hongqi HS9: собран первый прототип

Китайская марка откажется от электрокаров в пользу гибридов
Hongqi выпустила прототип кроссовера, который бросит вызов LiXiang L9. Пресс-служба премиум-бренда FAW подтвердила: с конвейера сошёл опытный образец с внутризаводским кодом P701. Интересно, что на официальном снимке автомобиль заретуширован, хотя концепт демонстрировали без утайки. Ожидается, что Hongqi HS9 будет заряжаемым гибридом с двумя электродвигателями, бензиновым 2,0-литровым турбомотором, шести- или семиместной компоновкой.
Флагманский кроссовер Hongqi HS9: собран первый прототип
© Autohome.com.cn
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Внутризаводской код P701 намекает на иерархию: дело в том, что главный лимузин Си Цзиньпина именуется N701. Официальное название HS9 PHEV тоже подобрано символически: последовательный гибрид наверняка заменит в модельной линейке прогрессивный для своего времени, но коммерчески сомнительный электромобиль E-HS9.

© Autohome.com.cn

Подражание Rolls-Royce в прошлом: новый Hongqi HS9 стал более обтекаемым и напрямую не копирует конкурентов. Светотехника в духе современных моделей премиум-бренда FAW, но бронзовые вставки и составная крышка багажника намекают, что дизайнеры вдохновлялись Range Rover SV. Подробностей о габаритах и технике нет, но ожидается активная подвеска, рулевое управление «по проводам», автопилот и другие «фишки».

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Премьера гибридного флагмана Hongqi ожидается в 2025 году. Цель на внутреннем рынке — потеснить LiXiang L9, но конкурировать придётся с Zeekr 9X и другими аналогами. В России HS9 PHEV тоже может появиться, ведь для E-HS9 наш рынок стал одним из первых.

Источник:Autohome.com.cn
Автор:Сергей Ильин
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