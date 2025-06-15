Флагманский кроссовер Hongqi HS9: собран первый прототип

Подражание Rolls-Royce в прошлом: новый Hongqi HS9 стал более обтекаемым и напрямую не копирует конкурентов. Светотехника в духе современных моделей премиум-бренда FAW, но бронзовые вставки и составная крышка багажника намекают, что дизайнеры вдохновлялись Range Rover SV. Подробностей о габаритах и технике нет, но ожидается активная подвеска, рулевое управление «по проводам», автопилот и другие «фишки».