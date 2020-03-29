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15:30

Китайцы готовят премиум-седан с дизайном в стиле 21-ой «Волги»

Фотографиями прототипа нового седана Hongqi поделились китайские журналисты

© autohome.com.cn
Сергей Ильин
Китайский премиум-бренд Hongqi разрабатывает премиальный седан в ретростиле, в экстерьере которого угадываются черты 21-ой «Волги». Издание Chejiahao опубликовало снимки полноразмерного макета и рендеры новинки. Ожидается, что модель назовут L4, а конкурентами трёхобъёмника в Поднебесной станут Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series.

Судя по опубликованным изображениям прототипа Hongqi L4, новинка станет «гражданской» версией флагманского седана L5, на котором ездит председатель КНР Си Цзиньпинь. Китайский лидер верен лимузинам, оформленным в стиле советских моделей, поэтому мода на ретродизайн сохраняется среди партийной элиты Поднебесной и местных бизнесменов.

Бренд Hongqi (в переводе с китайского — «красное знамя») — аналог российского Aurus. Китайская марка принадлежит государственному концерну FAW и выпускает правительственные автомобили с 1958 года. С 2018 года Hongqi активно расширяет модельный ряд и стремится привлечь новых клиентов.

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Hongqi L4

Фото: autohome.com.cn

Отличительная особенность лимузинов Си Цзиньпиня — открывающиеся в духе Rolls-Royce двери — сохранится на модели L4. У правительственных броневиков будут «унаследованы» небольшая площадь остекления и общие пропорции с поправкой на уменьшенную колёсную базу. Небронированный кузов позволит дизайнерам поэкспериментировать с рисунком колёсных дисков. В будущем на базе седана L4 планируется выпустить соплатформенное роскошное купе.

autohome.com.cn

Ожидается, что внутри Hongqi семейства L4 получат монументальную переднюю панель с вертикальным планшетом медиасистемы а-ля Tesla. Интерьер будет по-старинке щедро украшен деревом и кожей.

Техническая начинка держится в секрете: инсайдеры предполагают, что силовым агрегатом будет 4,0-литровая 400-сильная наддувная «восьмёрка», разработанная на основе двигателя Toyota.

В начале года фирма Hongqi представила другой премиальный седан H9, оформленный в современном стиле. Дальнейшее расширение модельной линейки не за горами, ведь в планах Hongqi представить 21 новую модель до 2025 года и увеличить ежегодные продажи на внутреннем рынке с нынешних 100 тысяч машин в шесть раз за шесть лет.