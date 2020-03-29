Китайцы готовят премиум-седан с дизайном в стиле 21-ой «Волги»

В начале года фирма Hongqi представила другой премиальный седан H9, оформленный в современном стиле. Дальнейшее расширение модельной линейки не за горами, ведь в планах Hongqi представить 21 новую модель до 2025 года и увеличить ежегодные продажи на внутреннем рынке с нынешних 100 тысяч машин в шесть раз за шесть лет.