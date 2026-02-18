Hongqi выпустит внедорожник, похожий на Mercedes-Benz G-класса

Среди ключевых деталей экстерьера — круглые фары, как у Mercedes-Benz G-класса, классические дверные ручки, рейлинги на крыше и запасное колесо, закрепленное на задней двери. На крыше также установлен лидар, что указывает на наличие систем помощи водителю. Длина автомобиля превышает пять метров, а колесная база составляет 2950 мм.

Внедорожник получит силовую установку с четырьмя электромоторами. Разгон с места до 100 км/ч займет около 4 секунд.

Прототип внедорожника уже демонстрировался публике на Шанхайском автосалоне в 2025 году. Тогда же Hongqi запустила конкурс на лучшее название для новинки. Победитель, как заявила компания, получит автомобиль с номерным знаком 001.

Дата официального выхода на рынок и точные технические характеристики пока не раскрываются.

