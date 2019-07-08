Китайский премиальный седан Hongqi H7 получит дизайн в стиле Rolls-Royce

Нынешний Hongqi H7 — первое поколение машины. Седан, построенный на платформе Toyota Crown, показали в 2012 году, а в 2016-м модель пережила небольшой фейслифтинг. Новый H7 будет выполнен в ином ключе: «более квадратные» обводы кузова, U-образная решетка радиатора, задние фонари, соединенные между собой светящейся полосой. Вероятно, обновится и «тележка».
Китайские журналисты говорят, что под капотом H7 пропишется «турбочетверка» 4GC20TD в трех вариантах форсировки. Самая мощная будет выдавать 380 Нм крутящего момента (сейчас самый мощный мотор H7 — трехлитровая атмосферная «шестека» — выдает 300 Нм момента). Коробка — преселективный «робот» с двумя сцеплениями, пришедший на смену шестидиапазонному «автомату». Время разгона до «сотни» — менее восьми секунд.
Помимо H7, в модельном ряду Hongqi есть кроссоверы HS5, HS7 и электрический EHS3, а также седаны H5 и L5. Последний эволюционировал из семейства машин, предназначенных для партийной элиты Китая, но задумывался как модель для свободной продажи.