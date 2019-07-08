Китайский премиальный седан Hongqi H7 получит дизайн в стиле Rolls-Royce

Помимо H7, в модельном ряду Hongqi есть кроссоверы HS5, HS7 и электрический EHS3, а также седаны H5 и L5. Последний эволюционировал из семейства машин, предназначенных для партийной элиты Китая, но задумывался как модель для свободной продажи.