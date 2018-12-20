«МАЗ» представил гоночный капотник для ралли-рейдов

МАЗ-6440RR построен на шасси нынешней спортивной машины команды «МАЗ-СПОРТавто» МАЗ-5309RR. Кабину для грузовика позаимствовали у серийного МАЗ-5440, а капот — у тягача МАЗ-6440PA. Кузов автомобиля ради снижения массы обшит панелями из стекловолокна. Смещение кабины к центру позволило улучшить развесовку по осям, разгрузить передний мост и снизить нагрузки на экипаж.