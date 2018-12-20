«МАЗ» представил гоночный капотник для ралли-рейдов

МАЗ-6440RR построен на шасси нынешней спортивной машины команды «МАЗ-СПОРТавто» МАЗ-5309RR. Кабину для грузовика позаимствовали у серийного МАЗ-5440, а капот — у тягача МАЗ-6440PA. Кузов автомобиля ради снижения массы обшит панелями из стекловолокна. Смещение кабины к центру позволило улучшить развесовку по осям, разгрузить передний мост и снизить нагрузки на экипаж.
Длина капотника составляет 7,05 метра, ширина – 2,55 метра, высота – 3,4 метра, а колесная база насчитывает 4,3 метра. Масса автомобиля с запасными колесами и экипажем – 9,6 тонны. Грузовик оснащен 12,5-литровым турбодизелем Gyrtech G-13, который выдает 960 лошадиных сил и 4500 Нм крутящего момента. Такой МАЗ способен разгоняться до 140 километров в час, а его топливный бак вмещает 1000 литров топлива.
Рама, кабина, платформа, кронштейны, панели и силовые каркасы нового грузовика сделаны в Белоруссии на головном предприятии «МАЗ» и заводах холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Из импортных комплектующих на МАЗ-6440RR установлены автоматическая коробка передач Allison 4000-й серии, рессоры Weweler, амортизаторы Reiger, мосты SISU и раздаточная коробка ZF.