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15:03

Из Lego сделали копию 1400-сильного «Мустанга» Кена Блока

Модель получила полный привод с двумя дифференциалами и работающую трансмиссию

Любитель конструктора Lego Лаклан Камерон построил копию 1400-сильного Ford Mustang Hoonicorn Кена Блока. Для модели он использовала только стандартные элементы, оснастив ее полным приводом двумя дифференциалами, модулем радиоуправления и работающей трансмиссией.
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Камерон говорит, что на постройку таких моделей уходит по разным оценкам от одного до трех месяцев. В случае с «Мустангом» он потратил много времени на проработку подвески с дифференциалами, чтобы предать ее движениям реалистичности. У купе открывается капот, двигается рычаг трансмиссии, а также поршни «двигателя». Кроме того, машиной можно управлять с помощью смартфона.

Видео: lachlan cameron
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Оригинальный Ford Mustang Hoonicorn оснащен 6,7-литровым гоночным двигателем Roush-Yates мощностью 1400 лошадиных сил. Постройкой автомобиля занималась компания RTR, принадлежащая дрифтеру Вону Гиттину, а также фирма ASD Motorsports.

Британец Эшли Уинстон собрал из набора Lego Technic Porsche 911 GT3 RS копию классической Lancia Stratos. Для этого он использовал только те 2704 деталей, что входят в оригинальный комплект.

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