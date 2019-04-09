Из Lego сделали копию 1400-сильного «Мустанга» Кена Блока

Камерон говорит, что на постройку таких моделей уходит по разным оценкам от одного до трех месяцев. В случае с «Мустангом» он потратил много времени на проработку подвески с дифференциалами, чтобы предать ее движениям реалистичности. У купе открывается капот, двигается рычаг трансмиссии, а также поршни «двигателя». Кроме того, машиной можно управлять с помощью смартфона.