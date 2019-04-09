Из Lego сделали копию 1400-сильного «Мустанга» Кена Блока

Камерон говорит, что на постройку таких моделей уходит по разным оценкам от одного до трех месяцев. В случае с «Мустангом» он потратил много времени на проработку подвески с дифференциалами, чтобы предать ее движениям реалистичности. У купе открывается капот, двигается рычаг трансмиссии, а также поршни «двигателя». Кроме того, машиной можно управлять с помощью смартфона.
Видео: lachlan cameron
Оригинальный Ford Mustang Hoonicorn оснащен 6,7-литровым гоночным двигателем Roush-Yates мощностью 1400 лошадиных сил. Постройкой автомобиля занималась компания RTR, принадлежащая дрифтеру Вону Гиттину, а также фирма ASD Motorsports.
Британец Эшли Уинстон собрал из набора Lego Technic Porsche 911 GT3 RS копию классической Lancia Stratos. Для этого он использовал только те 2704 деталей, что входят в оригинальный комплект.