Из Lego-конструктора Porsche 911 GT3 RS собрали Lancia Stratos

Уинстону удалось в деталях повторить кузов одной из самых легендарных «Лянч». Он сделал из элементов «Лего» состоящий из двух отдельный деталей задний спойлер и накладки на заднем стекле. В салоне модели можно увидеть приборную панель, два кресла-ковша, рычаг коробки передач.