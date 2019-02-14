Из Lego-конструктора Porsche 911 GT3 RS собрали Lancia Stratos

Уинстону удалось в деталях повторить кузов одной из самых легендарных «Лянч». Он сделал из элементов «Лего» состоящий из двух отдельный деталей задний спойлер и накладки на заднем стекле. В салоне модели можно увидеть приборную панель, два кресла-ковша, рычаг коробки передач.
Набор Lego Technic Porsche 911 GT3 RS предлагает собрать копию спорткара в масштабе 1:18. Особенность конструктора — полностью функциональный механизм, имитирующий роботизированную коробку PDK с двумя сцеплениями. Кроме того, у машины работает подвеска, тормоза и некоторые детали двигателя.
Еще более сложный набор серии Technic состоит из 3599 деталей. Это модель гиперкара Bugatti Chiron с активным задним антикрылом, колесными дисками с низкопрофильной резиной, детализированным кокпитом с подвижными подрулевыми переключателями скоростей и двигатель W16 с движущимися поршнями.