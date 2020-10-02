Представлен первый в мире водородный седан класса люкс

В дебютном ролике HMC продемонстрирована четырехдверка с причудливой оптикой, вентиляционными решетками спереди и сзади, раздутыми колесными арками и стремительным профилем. По словам Ломбарда, Machina — настоящий технологический прорыв. Правда, то же самое можно сказать и о водородном суперкаре Hyperion XP-1.

Информации о силовой установке нет, кроме мощности — 500 лошадиных сил. Запас хода седана — 1000 километров. Обещаны современные «системы коммуникации, безопасности и эргономики», плюс интерьер с уникальным дизайном. Первый прототип обещают показать в течение года; cерийное производство планируют начать к 2026-му. Сборку Machina наладят во Франции, а продавать водородную четырехдверку хотят в Китае, Европе, Японии, Южной Корее и США.