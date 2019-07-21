На Airbnb появился хот-дог на колёсах

Сервис Airbnb предлагает посуточную аренду Wienermobile в Чикаго: в восьмиметровом хот-доге на колёсах можно переночевать примерно за 8500 рублей в сутки. Ездить на нём, увы, нельзя: он припаркован в тихом месте неподалёку от центра. Так как «Вайнермобиль» построен на базе автодома, внутри есть два спальных места с постельным бельём, душевая кабина и туалет. Также есть холодильник с сосисками, шкаф с булочками и гриль: в общем, всё необходимое для того, чтобы наготовить себе хот-догов.