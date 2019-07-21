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14:00

На Airbnb появился хот-дог на колёсах

Пожалуй, самый необычный вариант ночёвки в Чикаго

Культовый американский «Вайнермобиль» компании Oscar Mayer в виде гигантского хот-дога на колёсах теперь сдаётся в аренду в Чикаго через сервис Airbnb.
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В 1883 году немецкий эмигрант Оскар Майер открыл мясную лавку на одном из рынков Чикаго. Дела шли успешно и вскоре у немца была целая сеть магазинов с доставкой товаров по всему городу. В 1919 году компания Oscar Mayer купила свой первый завод по переработке мяса, а в 1936 году племянник Оскара Карл построил четырёхметровый автомобиль в виде сосиски, на котором стал ездить по Чикаго и продавать хот-доги. Машину назвали Wienermobile (Wiener переводится как «венская сосиска»).

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В 1969 году сотрудники Oscar Mayer построили два новых «Вайнермобиля» на базе фургонов Chevrolet. Хот-доги на колёсах впервые покинули пределы США в рамках маркетинговой кампании по повышению популярности фирменных колбасных изделий за границей. Новые версии Wienermobile затем строили в 1976 и 1988 годах они получили у американцев статус культовых автомобилей, а встретить «Вайнермобиль» на улице и купить в нём хот-дог считалось большой удачей. Однако теперь в одном из них можно переночевать!

Сервис Airbnb предлагает посуточную аренду Wienermobile в Чикаго: в восьмиметровом хот-доге на колёсах можно переночевать примерно за 8500 рублей в сутки. Ездить на нём, увы, нельзя: он припаркован в тихом месте неподалёку от центра. Так как «Вайнермобиль» построен на базе автодома, внутри есть два спальных места с постельным бельём, душевая кабина и туалет. Также есть холодильник с сосисками, шкаф с булочками и гриль: в общем, всё необходимое для того, чтобы наготовить себе хот-догов.

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