Mercedes-Benz оборудовали двухкамерным холодильником

Пожалуй, самая интересная особенность Jabiru - двухкамерный холодильник в салоне, причём его корпус сделан поворотным, чтобы прохладительные напитки можно было брать прямо с улицы. В качестве опции для «Спринтера» доступна и полноприводная трансмиссия. Правда, обойдётся такой автодом недёшево - Jabiru Sprinter Camper Van стартует с 125 600 долларов. За версию 4Matic нужно доплатить ещё 14 000 долларов.

Компания Mercedes-Benz готовится перевести Sprinter нового поколения на электротягу. Электрический Sprinter будет оснащаться той же силовой установкой, что и eVito. Фургон получит 107-сильный двигатель, который сможет питаться от одного из двух комплектов батарей – емкостью 41 или 55 кВт·ч. В первом случае «Спринтер» сможет проехать без подзарядки около 115 километров, а во втором – 150 километров.