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16:00

Mercedes-Benz оборудовали двухкамерным холодильником

Австралийское ателье Trakka выпустило комфортабельный автодом на базе «Спринтера» третьего поколения

Mercedes-Benz Sprinter по праву считается одним из самых универсальных фургонов. Мы привыкли ассоциировать его с «маршруткой», а специалисты австралийского ателье Trakka сконструировали из него автодом с кухней, туалетом, спальней и двухкамерным холодильником.
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Ателье Trakka из Австралии разработало комфортабельный автодом на базе немецкого фургона Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения. Семиметровый микроавтобус предлагает все удобства для путешественников: двуспальная кровать, кухня с набором бытовой техники и ванная комната с туалетом. Вода в туалет и ванну подаётся из 140-литрового резервуара с пресной водой и сливается в 80-литровый резервуар.

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У Jabiru Sprinter Camper Van также есть солнечная электростанция мощностью 300 кВт для зарядки бортовой литий-ионной батареи ёмкостью 200 А·ч, стеклокерамическая варочная панель, микроволновая печь, раковина из нержавеющей стали и бойлер. Отопитель салона работает на дизельном топливе - как и 188-сильный турбодизельный двигатель V6. За доплату можно поставить второй кондиционер.

Пожалуй, самая интересная особенность Jabiru - двухкамерный холодильник в салоне, причём его корпус сделан поворотным, чтобы прохладительные напитки можно было брать прямо с улицы. В качестве опции для «Спринтера» доступна и полноприводная трансмиссия. Правда, обойдётся такой автодом недёшево - Jabiru Sprinter Camper Van стартует с 125 600 долларов. За версию 4Matic нужно доплатить ещё 14 000 долларов.

Компания Mercedes-Benz готовится перевести Sprinter нового поколения на электротягу. Электрический Sprinter будет оснащаться той же силовой установкой, что и eVito. Фургон получит 107-сильный двигатель, который сможет питаться от одного из двух комплектов батарей – емкостью 41 или 55 кВт·ч. В первом случае «Спринтер» сможет проехать без подзарядки около 115 километров, а во втором – 150 километров.

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