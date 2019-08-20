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12:18

Hyundai тестирует быстрый хэтчбек с мотором за сиденьями

Новый спорткар построят на базе модели Veloster

© Motor1
Компания Hyundai вернулась к проекту мелкосерийного спорткара и начала тестировать хэтчбек Veloster. Судя по снимкам, модель действительно будет среднемоторной.

Прототип, который получил заводской индекс RM19, построен на базе дорожного «Велостера» второго поколения. Работу над хот-хэтчем старались держать в тайне, однако модель все равно попала в объективы шпионов. На снимках, опубликованных изданием Motor1, видно, что вместо заднего стекла автомобиль получил объемные воздухозаборники — это главная деталь, которая выдает расположение двигателя.

О том, что именно установлено под капотом, пока говорить сложно. С 2014 по 2016 год компания показала три среднемоторные версии Veloster, каждая из которых была оснащена «турбочетверкой» на 300 лошадиных сил. Поэтому единственное, что можно сказать о новинке — у нее точно должно быть не меньше сил, чем у предшественников.

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Фото: Motor1

В 2014 году появилась первая версия спорткара RM 14. Через год компания доработала прототип, сделав выбор в пользу алюминиевой пространственной рамы и карбоновых панелей кузова. Это помогло снизить вес на 195 килограммов, с места до 100 километров в час «горячий» концепт мог разогнаться за 4,7 секунды.

Последний, третий прототип показали три года назад. Модель с индексом RM16 получила блокировку дифференциала с электронным управлением, задний спойлер с электроприводом и выхлопную систему с активными заслонками.

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Информация о том, что марка занялась разработкой хот-хэтча со средним расположением двигателя, появилась еще в мае прошлого года. Тогда глава спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман в разговоре с журналистами сказал, что сейчас его команда экспериментирует над тремя прошлыми прототипами, пробует новые варианты и подходы, чтобы по итогу создать новую «заряженную» модель.