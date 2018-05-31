Глава спортивного подразделения Hyundai N подтвердил работу над новой моделью

Пульс

В линейке Hyundai N появится среднемоторный хот-хэтч

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31 мая 2018

Компания Hyundai продолжает работу над среднемоторным хот-хэтчем, основу для которого заложила серия концепт-каров Racing Midship. Об этом в интервью изданию Top Gear сообщил глава спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман.

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«Да, мы работает над такой машиной, — подтвердил Бирман — продолжаем эксперименты над тремя версиями Racing Midship, пробуем разные решения и подходы, и надеемся, что однажды в линейке Hyundai N появится новая модель».

Hyundai RM14 Concept

Hyundai RM14 Concept

Первый вариант среднемоторного Racing Midship (RM14) дебютировал в 2014 году. Машину построили на базе Veloster прошлого поколения и оснастили двухлитровым турбомотором Theta GDI мощностью 300 лошадиных сил. Годом позже появилась вторая итерация машины с индексом RM15.

Hyundai RM15 Concept

Hyundai RM15 Concept

За счет использования алюминиевой пространственной рамы и кузовных панелей из армированного карбоном пластика масса хот-хэтча снизилась на 195 килограммов. Спорткар укомплектовали алюминиевой двухрычажной подвеской, 19-дюймовыми моноблочными коваными дисками, каркасом безопасности как у машин WRC. С места до 100 километров в час RM15 мог разгоняться за 4,7 секунды.

Hyundai RM16 N Concept

Hyundai RM16 N Concept

Последний вариант экспериментального хэтчбека — RM16 N — оснастили блокировкой дифференциала с электронным управлением, выхлопной системой с активными заслонками и электронноуправляемым задним спойлером.

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